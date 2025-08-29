Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra gibi projelerine bir yenisini ekleyerek “Asker Çantası” uygulamasını hayata geçirdi. Proje kapsamında, askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlere askerlik sürecinde kullanabilecekleri temel eşyalar ücretsiz olarak sağlanıyor.

29 parça temel ihtiyaç

Manisa’da ikamet eden ve askerlik çağına gelen ihtiyaç sahibi gençler için hazırlanan çantalarda tıraş seti, terlik, şampuan, atlet, ayakkabı boyası, sabun gibi toplam 29 parça malzeme yer alıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvurular, değerlendirme sonrası onaylanarak hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Başkan Dutlulu’dan destek mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halkın her kesimine dokunan sosyal projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Amacımız, vatandaşlarımızın hayatına dokunmak ve her alanda destek olmak. ‘Asker Çantası’ projemizle de görev yolculuğuna çıkan gençlerimize moral vermek istiyoruz” dedi.