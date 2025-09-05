İzmir’de Yunus ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs yakalandı.

Kent genelinde denetimler sürüyor

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), dün şehrin farklı noktalarında asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı ve sorgulamalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler tespit edildi.

24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Yapılan sorgulamada, S.K. isimli şahsın “hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve binanın eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçlarından toplam 24 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir başka firari daha yakalandı

Yunus ekiplerinin gece yarısı yaptığı denetimde, O.U. isimli şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, şahsın “hükümlü veya tutuklunun kaçması, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit ve az sayıda mermi bulundurma veya taşıma” suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. O.U. de gözaltına alındı.

Cezaevine sevk edildiler

Gözaltına alınan iki firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.