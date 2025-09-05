Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin okul servis ücretlerini kolayca öğrenebilmeleri için yeni bir web sitesi hizmete açtı.

Mesafeye göre ücret hesaplama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen sistem, öğrencinin alınacağı konum ile gideceği okulun rotası ve mesafesine göre servis ücretini hesaplıyor. https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresinde yer alan platform, velilerin ev ve okul konumlarını girerek kilometre bazlı ücret bilgisine ulaşmasını sağlıyor.

Meclis kararı tarifesi baz alınacak

Hesaplama, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen kilometre bazlı tarife üzerinden yapılıyor. Sistem aylık ve yıllık ücretleri otomatik olarak gösteriyor. Ek kalemler veya farklı ücretlendirmeler hesaplamaya dahil edilmiyor.

Kullanım adımları

Siteye giren vatandaşlar, harita üzerinden ev ve okul adreslerini seçiyor. Sistem hem rota hem de mesafe bilgisi ile birlikte aylık servis ücretini ekrana yansıtıyor. Adres arama ve konum önerisi seçenekleri ile de kullanıcı deneyimi kolaylaştırılıyor.