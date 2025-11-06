Galatasaray'da sezonun önemli isimlerinden biri olan Yunus Akgün, son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı. Genç futbolcunun sağlık durumu merak konusu olmuştu ve yapılan kontroller sonucunda kasık fıtığı teşhisi kondu. Artan ağrıları nedeniyle ameliyat kararı alındı ve Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi netleşti.

Teknik ekip ve sağlık ekibi, Yunus Akgün’ün devre arasına kadar tam olarak iyileşmesini hedefliyor. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin başlamasıyla futbolcunun 6 ila 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre zarfında Galatasaray takımının Kocaelispor, Gençlerbirliği, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe, Samsunspor ve Monaco ile oynayacağı önemli maçlarda Yunus Akgün forma giyemeyecek.

Yunus Akgün'ün Sağlık Durumu ve Beklenen Dönüş Tarihi

Yapılan kontroller ve son tetkiklerde Yunus Akgün’ün kasık fıtığı sorunu netleşti. Artan ağrı şikayetleri nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Operasyon sonrasında futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İlk etapta ameliyatsız bir çözüm düşünülse de yaşanan şiddetli ağrılar planı değiştirdi. Hem teknik heyet hem de oyuncu cephesi, Akgün'ün devre arasına kadar tam anlamıyla iyileşmesine öncelik veriyor.

Yunus Akgün’ün ameliyat sonrası tedaviye nasıl cevap vereceği yakından takip edilecek. İyileşme sürecinde herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa, genç oyuncunun ligin ikinci yarısında form tutması bekleniyor.

Yunus Akgün kimdir?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Akgün, 2018 yılında A takıma yükseldi ve profesyonel kariyerine sarı-kırmızılı forma altında adım attı. 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a kiralanan Akgün, burada sergilediği performansla dikkat çekti. 2022-23 sezonunda Galatasaray'a dönerek takımın Süper Lig şampiyonluğunda katkı sağladı. Sağ kanat ve hücum orta saha olarak görev alan Yunus Akgün, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyiyor.

Yunus Akgün, takımına skor anlamında katkı vermeye devam ediyor ve milli takımda da aktif rol üstleniyor. Ameliyat ve iyileşme dönemi sonrasında yeniden Galatasaray formasına kavuşması bekleniyor.