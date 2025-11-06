Galatasaray’ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bir süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyordu. Ajax maçı öncesi yapılan son idmana katılan genç oyuncu, antrenmanı tamamlayamamış ve durumuyla ilgili detaylı kontrole alınmıştı.

Ameliyat kararı verildi

Sky Spor’un haberine göre Galatasaray sağlık ekibi, kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün’ün ameliyat olmasına karar verdi. Operasyonun planlanmasının ardından milli futbolcunun 6–8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezonun ilk yarısını kapatması gündemde

Yunus Akgün’ün tedavi süresine bağlı olarak Süper Lig’in ilk yarısını kapatabileceği ifade ediliyor. Bu süreçte oyuncunun Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere en az 8 maçta forma giyemeyeceği öngörülüyor.

Galatasaray’da planlar değişiyor

Genç oyuncunun uzun süreli yokluğu, teknik heyetin rotasyon planlarını da etkileyebilir. Yunus’un sahalardan uzak kalacağı sürede Galatasaray’ın kanat hattında alternatif çözümler araması bekleniyor.