İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4’ü çocuk 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik bot içerisinde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine bölgeye acilen bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurları geri itti

Ekipler olay yerine ulaştığında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botun içinde 20 göçmenin mahsur kaldığı tespit edildi. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu göçmenler, denizden güvenli şekilde alınarak kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son aylarda Ege Denizi’nde geri itme vakalarının arttığına dikkat çekerek, uluslararası hukuka aykırı bu uygulamaların insan hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.