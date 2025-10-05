Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişinde kilit rol oynayan İzmirli sporcular, 19-25 Ekim tarihleri arasında Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenecek olan 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Milli Takımı temsil edecek altı sporcunun dördünün İzmir'den yetişmesi, bu şehrin cimnastikteki önemini bir kez daha kanıtladı. Özellikle Göztepe Spor Kulübü’nden üç sporcunun aynı anda Dünya Şampiyonası'na katılması, kulüp ve şehir adına büyük bir başarı olarak dikkat çekiyor.

Olimpiyat madalyalı kaptan Dünya şampiyonluğunu arıyor

Milli takımın 32 yaşındaki deneyimli kaptanı Ferhat Arıcan, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğu için iddialı konuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye tarihindeki ilk cimnastik madalyasını getiren ve aynı zamanda iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Arıcan, en büyük hedefini açıkladı: "Hedefim, tarihin Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyasını alan cimnastikçisi olmak. Önümüzde çok az bir zaman var ama çok iyi hazırlandık." Arıcan, şampiyona öncesi geçen hafta Macaristan'da düzenlenen World Challenge Cup'ta hem kulplu beygirde hem de paralel barda altın madalya kazanarak formda olduğunu kanıtladı. Paralel bar dünya sıralamasında birinci sıradaki yerini koruyan Arıcan, bu performansın dünya şampiyonası için büyük moral olduğunu belirtti.

Macaristan'dan üç altınla dönüldü: Gençler de iddialı

Milliler, Dünya Şampiyonası öncesindeki son ciddi sınav olan Macaristan'daki World Challenge Cup'tan üç altın madalya ile döndü. Kaptan Ferhat Arıcan’ın çifte altın madalyasının yanı sıra, Göztepeli sporcu Mehmet Ayberk Koşak da halka aletinde altın madalyayı boynuna taktı. Kariyerinin ilk dünya şampiyonasına hazırlanan 21 yaşındaki genç sporcu Mert Efe Kılıçer ise Macaristan'da barfikste özel ödül almayı başardı. Ayberk Koşak, Macaristan'daki başarısıyla 2025 yılına güzel bir başlangıç yaptığını ve bütün hazırlıkların yolunda gittiğini söylerken, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı hedef alarak çalıştıklarını belirtti.

Göztepe’nin büyük yatırımı ve cimnastikteki çığır açan adımlar

Milli takımın başarısında Göztepe Spor Kulübü'nün rolüne dikkat çeken Ferhat Arıcan, iki yıldır Onursal Başkan Mehmet Sepil’in büyük yatırımlarıyla cimnastik branşının başkanlığını yürüttüğünü ifade etti. Altı kişilik Dünya Şampiyonası takımının yarısının (üç sporcusunun) Göztepe'den olması, kulübün olimpik branşlara verdiği önemin ve madalya alacak sporcu yetiştirdiğinin kanıtı olarak gösterildi. Arıcan, "Paris'te ilk defa takım halinde olimpiyat oyunlarında idik. Bu cimnastikte çığır açtı" diyerek Türk cimnastiğinin bir ülke sporu olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Takım olarak asıl hedeflerinin 2027 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için ilk 12 takım arasına girerek kota almak olduğunu da ekledi.

Gençler rol modelleriyle yükseliyor: Hedef Los Angeles madalyası

İlk dünya şampiyonasında finale kalmayı hedefleyen genç sporcu Mert Efe Kılıçer, bu yıl barfikste dünya sıralamasında birinci bitirdiğini ve olimpiyatlarda madalya kazanmış rakiplerinden bile takdir görmeye başladığını söyledi. Kılıçer, "En büyük hedefim Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak" diyerek iddialı hedefini dile getirdi. Ayberk Koşak ise Ferhat Arıcan gibi deneyimli sporcularla beraber antrenman yapmanın kendileri için büyük bir itici güç olduğunu ve tecrübe aktarımının kariyer gelişimlerinde çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.