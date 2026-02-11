İzmir’in Çiğli ilçesinde hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan N.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiğli’de aranan şahıslara yönelik çalışma

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari N.E.’nin izini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

40 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza

N.E.’nin “göçmen kaçakçılığı” suçundan 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Uzun süredir aranan hükümlünün saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandığı bildirildi.

Birden fazla suç kaydı

Yetkililer, N.E. hakkında ayrıca “dolandırıcılık”, “yağma” ve “suç örgütü üyeliği” suçlarından da dosyalar bulunduğunu açıkladı. Güvenlik birimleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. İzmir polisi, kamu güvenliğini tehdit eden suçlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.