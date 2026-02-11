Ankara’da gerçekleştirilen kritik zirvede Türkiye ile Yunanistan arasında ulaştırma alanında dikkat çeken bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in görüşmesi sonrası, İzmir ile Selanik arasında Ro-Ro seferlerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplandı

İkili görüşmenin ardından liderler, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu’na başkanlık etti. Toplantı sonrasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.

Zirve, iki komşu ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İzmir Limanı–Selanik Limanı hattına teşvik

İzmir Limanı ile Selanik Limanı arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılmasının teşvik edilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu belgeye Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan adına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis imza attı.

Ro-Ro hattının yeniden devreye alınmasıyla birlikte, iki liman arasında hem araç hem de yük taşımacılığının artırılması hedefleniyor. Bu adımın Ege hattındaki ticari hareketliliği canlandırması bekleniyor.

Altı ayrı mutabakat daha imzalandı

Zirve kapsamında yalnızca ulaştırma değil; yatırım ve dış ticaret ajansları arasındaki iş birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki çalışmalar, depreme hazırlık, kültür, bilim ve teknoloji alanlarını kapsayan toplam altı ayrı mutabakat zaptı da imza altına alındı.

Bu anlaşmaların, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin kurumsal zeminde ilerletilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

2022’de başlamış, kısa sürede durmuştu

İzmir ile Selanik arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Ro-Pax tipi gemi seferleri 10 Ekim 2022’de başlatılmıştı. Ancak yeterli yolcu ve araç talebinin oluşmaması nedeniyle seferler iki aydan kısa bir süre sonra, 4 Aralık 2022’de durdurulmuştu.

Yeni dönemde planlanan teşvik ve iş birliği mekanizmalarıyla hattın daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. İzmir–Selanik Ro-Ro hattının yeniden başlaması, hem ticaret hem de turizm açısından Ege’de yeni bir sayfa açabilir.