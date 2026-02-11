İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gergin bir ortama sahne oldu. AK Partili Gizem Akyüz Duman’ın yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek’i övmesi ve yolsuzluk dosyalarına değinmesi tartışma yaratırken, CHP üyelerinin tepkisiyle sözlü gerilim iyice tırmandı. Yaşanan gerilimin ardından ise Başkan Cemil Tugay toplantıyı tatil etti.

Yaşanan olayların ardından AK Parti grubundan açıklama gelirken, bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'dan geldi.

Zafer Levent Yıldır'ın açıklaması şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi ne yazık ki AK Parti Grubu’nun önceden planlanmış ve organize bir şekilde uygulanan prokovasyon girişimine sahne olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde öğle saatlerinde yaşanan bir gerginliği İzmir’in kent gündeminin ele alındığı belediye meclisine taşıma gayretiyle yapılan gündem dışı bir konuşma doğal olarak üyelerimizin tepkisini çekmiştir. Ancak sözlü olarak verilen tepki karşısında AK Parti grubu üyelerinin saldırgan tavırlar sergilemesi, Meclis Divanı’nda görevli Enes Uğuz isimli AKP temsilcisinin bulunduğu makamın ağırlığına yakışmayacak bir tavırla, yerinden kalkarak tansiyonu daha da yükseltmesi kabul edebileceğimiz türde davranışlar değildir.

Ortaya çıkan olumsuz şartlar doğrultusunda meclis oturumunun güvenli bir şekilde yapılamayacağının görülmesi nedeniyle Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay birleşimi sonlandırmak zorunda kalmıştır.

Demokratik bir platform olan meclisimizde tüm düşüncelerin özgürce dile getirilmesi CHP Grubu olarak vazgeçilmez ilkelerimizden biridir. Aynı şekilde dile getirilen düşüncelere demokratik sınırlar içinde tepki gösterilmesine de tahammül gösterilmesi gerekmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da demokratik hoşgörü içinde, şehrimize yakışan bir olgunlukla çalışmalarını sürdürecektir.

Saygılarımızla…"