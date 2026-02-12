İzmir’in Menemen ilçesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma başsavcılık koordinesinde yürütüldü

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bağlantılı adresler tespit edildi.

Çok sayıda şube personeli katıldı

Operasyona Organize, Kaçakçılık, İstihbarat, Asayiş, Siber ve Narkotik şube ekiplerinden çok sayıda polis katıldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında K.T., M.T., M.A., K.H.S., M.T., V.K. ve E.A.T. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında örgütün faaliyet alanı, olası bağlantıları ve diğer şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, İzmir genelinde organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.