Buca Belediyesi geçtiğimiz günlerde yeni bir krizle gündeme gelmişti. Buca Belediyesi'nde 40 gündür alacakları ödenmeyen belediye işçileri tüm birimlerde süresiz iş bırakmıştı. Eylem sürecinin ardından işçilere alacaklarının ödeneceğinin garantisi verilmiş ve eylem noktalanmıştı. Konuyla ilgili olarak, Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube'den yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamaya göre, işçilere alacaklarının ödendiği ifade edildi.

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Buca Belediyesi İşçilerinden Kamuoyuna Duyuru

Değerli Buca halkı,

Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler olarak, yaklaşık 1.5 yıldır süren maaş ve alacak krizinin sona erdiğini büyük bir mutlulukla duyuruyoruz.

Bu zorlu süreçte:

- Aylarca ücretlerimizi, sosyal haklarımızı, mesai

ödemelerimizi ve sözleşme farklarımızı alamadık.

- Yaşadığımız mağduriyet nedeniyle defalarca iş

bırakma eylemi yapmak zorunda kaldık.

- Hem kendi yaşamımızı idame ettirmekte zorlandık

hem de siz değerli Buca halkının hizmet alımında

aksamalar yaşamasına neden olduk.

Bugün itibariyle, içerideki bütün haklarımızı almış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu süreçte:

- Bizi anlayan, destekleyen ve yanımızda olan tüm Buca halkına, Teşekkürü bir borç bilir Teşekkür ederiz.

Buca halkına daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimizle,

DİSK/GENEL-İŞ İZMİR 6 NOLU ŞUBE

YÖNETİM KURULU"