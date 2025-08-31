Son Mühür- Son verilere göre 11 bin Türk Yunanistan’a yerleşmek için başvuruda bulundu. Oturma izni sağlayan Altın Vize için 2 bin 500 Türk’ün başvurduğu belirtiliyor. Altın Vize için başvuranlar arasında Türk mafya üyelerinin de olduğu şüphesi Yunan güvenlik güçleri arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

DW Türkçe’ye konuşan gazeteci Stelyo Berberakis, Türk mafya üyelerinin sayıca artmasının ardından Yunan Emniyeti’nde özel bir birim oluşturulduğuna dikkat çekti.

Altı Türk öldürülmüştü...

21 Ağustos tarihinde Türk Mafya üyeleriyle mücadele için kurulan özel birimin operasyonuyla 6 Türk’ün tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan Türk vatandaşlarının Altın Vize’ye başvurdukları ve mülteci statüsünde olduklarını söyledikleri belirtildi.

Yunan güvenlik güçleri, söz konusu kişilerin zehirli madde ticareti yapan bir çetenin üyeleri olduğundan endişe ediyor.

Geçtiğimiz yıl Atina’daki Türk mafyaları arasındaki savaşta 6 Türk öldürülmüş, üç ay önce de Selanik’te Yunan İstihbarat birimlerine ateş edenlerin Daltonlar çetesiyle bağlantılı oldukları ortaya çıkmıştı.