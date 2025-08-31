Son Mühür- "Dünya sessiz kaldığında biz yelken açıyoruz" sloganıyla insani yardım ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu aktivistleri taşıyan bir filonun, "Gazze'ye yönelik yasadışı ablukayı kırmak" amacıyla bugün Barselona'dan ayrılması bekleniyor .

Küresel Sumud Filosu Girişimi organizatörlerine göre, sayıları henüz açıklanmayan tekneler, "insani bir koridor açmak ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırıma son vermek" amacıyla Katalan limanından yola çıkacak.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila geçen hafta Barselona'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, Gazze'ye ulaşmak için şimdiye kadar yapılan tüm çabalardan daha fazla insan ve daha fazla gemiyle tarihin en büyük dayanışma misyonu olacak" dedi.

44 ülkede eylem düzenlenecek...

Filoya 4 Eylül'de Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından "düzinelerce" gemi daha katılacak. Aynı zamanda 44 ülkede "Filistin halkıyla dayanışma" eylemleri düzenlenecek.

Küresel Sumud Filosu (Arapçada “sumud”, kararlılık, azim anlamına gelir) internet sitesinde “herhangi bir hükümet veya siyasi partiyle bağlantısı olmayan” “bağımsız” bir örgüt olarak tanımlanıyor.

Bu yeni girişim, Greta Thunberg'in de katıldığı ve başarısızlıkla sonuçlanan Gazze'ye yardım ulaştırma girişiminin devamı niteliğinde.

8-9 Haziran gecesi, Fransa, Almanya, Brezilya, Türkiye, İsveç, İspanya ve Hollanda'dan 12 aktivisti taşıyan "Madleen" adlı yelkenli, Gazze kıyılarının yaklaşık 185 kilometre batısındaki uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından ele geçirilmiş ve eylemciler kısa süreli gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edilmişti.