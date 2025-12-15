Saldırının ardından Yahudi yatırımcı ve milyarder Bill Ackman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ackman, “Onu ve ailesini ödüllendirebilmek için doğrulanmış bir bağış kampanyası başlatılmalı” ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra açılan GoFundMe kampanyasına Ackman’ın 100 bin dolar bağışta bulunduğu öğrenilirken, ünlü yatırımcının servetinin 9,5 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Ahmed al Ahmed, saldırı sırasında kolundan ve elinden vuruldu. Ameliyat edilen Ahmed’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Ahmed’in beyaz tişörtüyle bir aracın arkasına sığındıktan sonra silahlı saldırgana arkadan müdahale ettiği, silahı elinden alarak etkisiz hale getirdiği ve polis tarafından yanlışlıkla hedef alınmamak için silahı bir ağacın yanına bıraktığı anlar yer aldı.

Soruşturma başlatıldı