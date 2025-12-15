Son Mühür - Avustralya’nın Bondi bölgesinde düzenlenen Yahudi Hanuka etkinliğine yönelik silahlı saldırı, en az 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Saldırı sırasında gösterdiği cesaretle dikkat çeken bir isim ise kısa sürede dünya çapında gündem oldu. İki çocuk babası 43 yaşındaki manav Ahmed al Ahmed, saldırganlardan birinin silahını çıplak eliyle tutarak etkisiz hale getirdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Ahmed al Ahmed kamuoyunda “kahraman” olarak anılmaya başlandı.
Milyarderden dev ödül bağışı geldi
Saldırının ardından Yahudi yatırımcı ve milyarder Bill Ackman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ackman, “Onu ve ailesini ödüllendirebilmek için doğrulanmış bir bağış kampanyası başlatılmalı” ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra açılan GoFundMe kampanyasına Ackman’ın 100 bin dolar bağışta bulunduğu öğrenilirken, ünlü yatırımcının servetinin 9,5 milyar doları aştığı belirtiliyor.
Kolundan ve elinden vuruldu
Ailesinden yapılan açıklamaya göre Ahmed al Ahmed, saldırı sırasında kolundan ve elinden vuruldu. Ameliyat edilen Ahmed’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Ahmed’in beyaz tişörtüyle bir aracın arkasına sığındıktan sonra silahlı saldırgana arkadan müdahale ettiği, silahı elinden alarak etkisiz hale getirdiği ve polis tarafından yanlışlıkla hedef alınmamak için silahı bir ağacın yanına bıraktığı anlar yer aldı.
Soruşturma başlatıldı
Yetkililer, saldırının resmi olarak terör eylemi kapsamında değerlendirildiğini duyurdu. Bu kararın ardından Avustralya istihbarat servisi ASIO ile federal polis, geniş yetkilerle kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırganlardan 24 yaşındaki Naveed Akram’ın olay yerinde yakalanarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı, babasının ise saldırı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Polis açıklamasına göre saldırıda 13 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiği belirtildi. Yetkililer, saldırının yaklaşık 5 dakika sürdüğünü, çok sayıda ağır yaralının bulunduğunu ve en az üç çocuğun halen hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.