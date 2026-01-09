Son Mühür- Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde bulunan Rodopi iline bağlı Karacaoğlan köyünde, Türk azınlığa ait ilkokul binası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındı.

Okulda meydana gelen hasar köy sakinlerinin fark etmesiyle ortaya çıkarken, olay bölgede büyük endişeye yol açtı.

Saldırı günler sonra ortaya çıktı

Karacaoğlan köyünde bulunan ve daha önce Yunan makamlarınca kapatılan Türk azınlık ilkokuluna yönelik saldırının 4 Ocak tarihinde fark edildiği bildirildi.

Köylülerin okul binasındaki tahribatı görmesi üzerine durum yetkililere iletildi. Olayın ardından Yunan polisi bölgede inceleme başlattı.

Ankara’dan açık çağrı: Failler bulunmalı

Türkiye, yaşanan saldırıya sert tepki göstererek olayın sorumlularının bir an önce tespit edilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Batı Trakya’daki Türk azınlık okulunun hedef alınmasını kınadıklarını belirtti ve Yunan makamlarına çağrıda bulundu.

Lozan vurgusu: Sorumluluk Yunanistan’da

Ankara, Batı Trakya Türk Azınlığına ait okulların Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alındığını bir kez daha hatırlattı.

Türkiye, saldırının failleri kim olursa olsun, bölgede yaşayan Türk azınlığın güvenliğinin Yunanistan’ın sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Türk azınlıkta güvenlik endişesi artıyor

Bölgede yaşayan Türk azınlık mensupları, saldırının ardından güvenlik kaygılarının arttığını dile getirdi. Benzer olayların geçmişte de yaşandığı hatırlatılırken, Karacaoğlan köyündeki gelişmeler bölgedeki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı.

“Haklarımızın takipçisi olmayı sürdüreceğiz”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye’nin Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Antlaşması kapsamında güvence altına alınan hak ve çıkarlarını yakından izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Azınlık danışma kurulundan kınama

Batı Trakya Türk Azınlık Danışma Kurulu da saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Kurul, Türk azınlığa yönelik saldırıların tekrarlanmasının endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti ve Yunan makamlarını kalıcı önlemler almaya çağırdı.