Son Mühür - Orta Doğu’daki savaş Brent petrol fiyatlarını artırırken, Türkiye’de akaryakıta yapılacak zam oranları da belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yıllar sonra “eşel mobil” sistemi yeniden devreye alınırken, fiyat artışlarının bir bölümü pompaya yansıtılacak.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin seyrinde yaşanan aksaklıklar küresel enerji piyasalarını etkiledi. Bu gelişmenin ardından Brent petrolün fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.

Gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle akaryakıt fiyatlarındaki artışın önemli bir bölümünün Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanmasını öngören “eşel mobil” sistemi yeniden yürürlüğe girdi. Bu uygulama kapsamında benzin, motorin ve LPG’deki fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 75’i ÖTV’den karşılanırken, yüzde 25’lik kısmı ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

Ne kadar zam geldi?

Yeni düzenlemeyle motorine yapılacak 12,44 TL’lik zammın eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyan kısmı 3,11 TL ile sınırlı olacak. Benzinde ise 3,68 TL’lik artışın pompa fiyatına etkisi yaklaşık 92 kuruş seviyesinde kalacak. Öte yandan LPG otogaz fiyatlarına da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş zam yapılmasının beklendiği belirtildi.

5 Mart 2026 Zamlı akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 58,42 + 0,92 = 59,34 TL

Motorin: 60,42 + 3,11 = 63,53 TL

Ankara

Benzin: 59,37 + 0,92 = 60,29 TL

Motorin: 61,50 + 3,11 = 64,61 TL

İzmir

Benzin: 59,65 + 0,92 = 60,57 TL

Motorin: 61,81 + 3,11 = 64,92 TL