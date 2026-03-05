Olay, 3 Mart 2026 tarihinde Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde bulunan Mavi Göl İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, teneffüs sırasında okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı.

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 8 yaşındaki M.Y.’nin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti. Yaşanan durumun ardından yaralanan öğrencinin velisine haber verildi.

Öfkeli veli okula gelerek öğrenciyi hedef aldı

Durumu öğrenen ve kimliği açıklanmayan bir veli, iddiaya göre büyük bir öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.’yi buldu. Velinin, küçük öğrenciyi diğer çocukların gözü önünde sıkıştırarak fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Olay sırasında koridorda bulunan öğrenciler korku dolu anlar yaşarken, bazı çocukların arkadaşlarını korumaya çalıştığı görüldü.

Şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, velinin koridorda hızla yürüyerek öğrencinin yanına geldiği ve ardından küçük çocuğa saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevrede bulunan öğrencilerin panik yaşadığı ve olayı engellemeye çalıştığı dikkat çekti.

Yaşanan olay, okul ortamında meydana gelen şiddet nedeniyle veliler ve eğitim çevrelerinde tepkiye neden oldu.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak okulda yaşanan şiddet olayının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte konu kamuoyunda tartışma yarattı.