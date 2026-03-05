Olay, 17 Kasım 2025 tarihinde Beyoğlu’nda bulunan bir kafede meydana gelmişti. Genç mühendis Ayben Ö.T., kafede içtiği Türk kahvesinin ardından kısa süre içinde rahatsızlanmıştı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan genç kadının içtiği kahvenin deterjanla hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Yaşanan olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında işletme sahibi ile kahveyi hazırlayan çalışanların da aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Olayın kasıtlı olmadığı belirlendi

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında olayın kasıtlı olmadığına ilişkin bulgulara yer verilmişti. Buna göre kafenin yoğun olduğu sırada çalışan Sıla Nur Ö.’nün yardım istemesi üzerine Münire A. mutfağa girerek kahve hazırlamaya çalışmıştı.

Ancak Münire A.’nın, mutfakta üzerinde herhangi bir etiket bulunmayan şişedeki sıvıyı kahve yapımında kullandığı ve bu sıvının deterjan olduğu daha sonra anlaşılmıştı. Olayın bu nedenle gerçekleştiği ifade edilmişti.

1 milyon 500 bin liralık uzlaşma sağlandı

Soruşturma sürecinde bazı şüpheliler ile müşteki taraf arasında uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Karara göre şüpheliler Engin Ö., Gülsüm Sude Ö. ve Sıla Nur Ö. müşteki tarafa toplam 1 milyon 500 bin lira ödeme yaptı.

Bilirkişi raporu: Kusur bulunmadı

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda ise Münire A.’nın olayda kusurlu olmadığı değerlendirildi. Raporda, mutfakta bulunan ve içme suyuyla karıştırılmaya uygun bir kapta bulunan sıvının üzerinde herhangi bir etiket olmadığı, bu nedenle içeriğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Münire A.’nın söz konusu sıvıyı kahve yapımında kullanmasının farkında olmadan gerçekleştiği ve kusur teşkil etmediği belirtildi.

Savcılıktan takipsizlik kararı

Tüm değerlendirmeler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.