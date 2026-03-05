Son Mühür - Bloomberg’in haberine göre Pekin yönetimi, iç piyasadaki yakıt arzını güvence altına almak amacıyla büyük rafineri şirketlerinden yeni ihracat anlaşmalarını durdurmalarını istedi. Bu kapsamda bazı sevkiyatların da ertelenebileceği belirtiliyor.

Enerji piyasası kaynakları, özellikle dizel ve benzin ihracatının kısıtlanmasının Asya yakıt piyasalarında arzı daraltabileceğine dikkat çekiyor. Çin, dünyanın en büyük rafineri kapasitesine sahip ülkelerinden biri olarak Asya’daki yakıt ticaretinde belirleyici rol oynuyor.

“İç stokları koruma”

Uzmanlara göre Pekin’in bu hamlesi, küresel petrol ve yakıt piyasalarında yaşanabilecek olası dalgalanmalara karşı “iç stokları koruma” stratejisinin bir parçası. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler ve enerji arzına yönelik riskler, birçok ülkenin yakıt stoklarını artırmasına neden oluyor.

Enerji analistleri, Çin’in ihracatı kısıtlaması halinde bölgesel yakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskının artabileceğini ifade ediyor. Kararın özellikle Asya’daki ithalatçı ülkeler üzerinde etkili olması bekleniyor.