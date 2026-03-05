Son Mühür- Çin, Orta Doğu’da artan gerilimi düşürmek amacıyla bölgeye özel bir temsilci göndereceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların geniş çaplı bir krize dönüşme riskine dikkat çekerek taraflar arasında diplomatik çözüm sağlamak için girişim başlatacaklarını duyurdu. Pekin yönetimi, temsilcinin taraflarla doğrudan temas kurarak tansiyonu azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Gerilim hızla tırmanıyor

Son haftalarda İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar ciddi bir tansiyon artışına yol açtı. İsrail’in İran’daki askeri ve stratejik hedeflere düzenlediği operasyonlar, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık buldu. ABD’nin İran’daki bazı askeri hedeflere destek sağladığı yönündeki iddialar, çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına neden oldu.

BM ve Çin’den ateşkes çağrısı

Gerilimin artması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantılar gerçekleştirdi. Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ülke egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, tarafları “derhal ateşkese ve çatışmaları sona erdirmeye” davet etti.