Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen bir can salı içindeki 23 kaçak göçmeni kurtardı. İnsanlık dışı muameleye maruz kalan ve hayati tehlike atlatan bu grup içerisinde 3'ü çocuk olmak üzere toplam 23 kişi bulunuyordu. Soğuk deniz koşullarına rağmen hızla gerçekleştirilen operasyon, yeni bir trajedinin önüne geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerinden hızlı ve etkili müdahale

Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ayvacık açıklarındaki rutin devriye faaliyetleri sırasında can salı tespit etmesiyle başladı. İhbar üzerine bölgeye derhal 'TCSG-84' isimli Sahil Güvenlik Gemisi ve 'KB-103' numaralı Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, zorlu deniz koşullarında ve zamanla yarışarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ancak Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlere ulaştı. Yapılan hızlı müdahale sonucunda, can salındaki tüm göçmenler güvenli bir şekilde botlara alınarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler güvenli bölgeye alındı

Kurtarılan 23 kaçak göçmen, karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi ve ihtiyaçları karşılandı. Soğuk ve yorgun olan göçmenler, gerekli ilk müdahalenin ardından işlemlerinin yapılması için Ayvacık ilçesinde bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Burada, uluslararası göç hukuku çerçevesinde kimlik tespiti ve kayıt işlemleri tamamlanacak.