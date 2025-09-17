Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, dört tarım işçisi de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara anında müdahale etti.

Kaza anı ve yaralılara ilk müdahale

Kaza, Bayramiç'ten Ezine istikametine seyir halinde olan Halil Behçet Erdal idaresindeki 17 TE 912 plakalı kamyonetin, ilçe girişinde karşı yönden gelen Mehmet Kaygın yönetimindeki 17 AAY 690 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpışmasıyla yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Erdal, aracın içinde sıkışarak mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, titiz bir kurtarma operasyonuyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarım işçileri hastaneye kaldırıldı

Kazada, işçi servisinde bulunan ve mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenilen dört kişi de hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra, tedbir amaçlı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyet taşımadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaza, özellikle bölgedeki tarım işçilerinin güvenli taşıma koşulları konusundaki endişeleri de yeniden gündeme getirdi.