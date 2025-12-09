Aliağa’dan İzmit’e seyrederken Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan Panama bayraklı, 108 metre uzunluğundaki Orita adlı konteyner gemisi, saat 18.30 sıralarında Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle manevra kabiliyetini kaybetti. Arıza bilgisi, gemi kaptanı tarafından telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne iletildi.

KEGM ekipleri bölgeye yönlendirildi

Bildirim üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KURTARMA-18 ve KURTARMA-20 römorkörleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Boğaz trafiğini kullanan diğer gemilere de güvenlik amaçlı bilgilendirme yapıldı.

Gemi güvenli bölgeye çekildi

Kılavuz kaptanın koordinasyonunda römorkörler tarafından yedeklenen Orita, kontrollü şekilde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek emniyetli bir biçimde demirletildi. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların burada sürdürüleceği öğrenildi.