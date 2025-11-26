Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması bölgede paniğe neden oldu ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olayın gerçekleştiği 3 katlı binanın zemin katı büyük hasar alırken, çevrede adeta savaş alanını andıran görüntüler oluştu. Patlamanın şiddetiyle evin penceresi çerçevesiyle birlikte yerinden sökülerek fırladı.

Patlamanın şiddetiyle ortalık dağıldı

Olay, Gelibolu'nun merkezindeki Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak üzerinde bulunan bir binada yaşandı. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri durumu hemen emniyet birimlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri, doğalgaz dağıtım firması yetkilileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor

Patlamada yaralanan G.A. isimli vatandaş, olay yerine ulaşan sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından derhal ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu hakkındaki detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Güvenlik güçleri ve ilgili teknik ekipler, patlamanın kesin nedenini ve doğalgaz kaçağının kaynağını belirlemek amacıyla olay yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.