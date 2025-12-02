Son Mühür- Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi’ndeki bir sitede yaşanan trajik olayda, mobilya mağazasında çalışan 50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy’un tek amacı, psikolojik sorunları bulunan oğlu Muammer Gümüşsoy’u yuva sahibi yapmaktı.

“Yabancı gelin bulma”

Sabah'ın haberine göre; son dönemde bölgede yaygınlaştığı belirtilen “yabancı gelin bulma” yöntemiyle hareket eden aile, Cezayirli bir kadınla tanıştırıldı.

Gelin için 500 bin TL ödendi

İddiaya göre aile, Cezayir’de yaşayan Hadil Ayad isimli gelin adayının Türkiye’ye gelebilmesi için aracılık yapan kişiye 500 bin TL ödeme yaptı.

Ayad, geçtiğimiz eylül ortasında Biga’ya getirildi ve hazırlıkların ardından 27 Ekim'de çiftin düğünü gerçekleştirildi.

Takı ve paraları alıp kayıplara karıştı

İddiaya göre Cezayirli gelin, düğünden kısa süre sonra “gelin kaçtı” olaylarını aratmayan bir şekilde ortadan kayboldu.

Düğünde takılan altın ve nakit takıları da yanına alan Ayad’ın geri dönmemesi üzerine damat Muammer Gümüşsoy durumu ailesine bildirdi.

Borç ve utanç duygusu babayı bunalıma sürükledi

Düğün için büyük borç altına giren ve dolandırıldığını anlayan baba Ramazan Gümüşsoy’un yaşadığı psikolojik çöküntü, yakın çevresine göre giderek ağırlaştı. Hem ekonomik yük hem de “gururuna yedirememesi” nedeniyle derin bir bunalıma sürüklendi.

Yaşamına son verdi

Talihsiz baba, önceki gün evde kimsenin olmadığı bir anda intihar etti. Olay yerine gelen ekipler Gümüşsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan gelin hakkında soruşturma

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı, Cezayirli gelin Hadil Ayad hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlattı. Olay hem ilçede hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.