Çanakkale’nin Bayramiç, Ezine ve merkez ilçeye bağlı Batak Ovası’nda yetişen ve kendine özgü aromasıyla bilinen Çanakkale domatesinde sezonun sonuna gelindi. Son hasatların gerçekleştirilmesiyle birlikte ürünün kilogram fiyatı, pazar tezgahlarında 10 TL’ye kadar geriledi.

Lezzetin kaynağı: Rüzgar ve mineral zengini toprak

Çanakkale domatesi, Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı’ndan gelen serin rüzgârların yanı sıra potasyum oranı yüksek toprak yapısı sayesinde kendine has bir tada ve renge sahip. Bölgenin iklimsel ve toprak özellikleri, ürünü yıllardır farklı ve tercih edilir kılan en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Yağışlar hasadı ve kaliteyi etkiledi

Son günlerde bölgede etkili olan yoğun yağışlar, tarlada kalan domateslerde bozulmalara yol açtı. Üzerinde lekelenme ve çamur oluşan ürünlerin daha fazla zarar görmemesi için üreticiler, tarlada kalan son mahsulü hızlı şekilde toplamaya ve satışa sunmaya başladı. Bu durum, arzın artması ve kalitenin düşmesiyle birlikte fiyatları da aşağı çekti.

Sezon ortasında 40 TL’ydi, sezon sonunda 10 TL’ye düştü

Sezonun ortalarında kilogram fiyatı 40 TL’ye kadar çıkan Çanakkale domatesi, son hasat döneminde Bayramiç ilçe pazarında 10 TL seviyelerine kadar geriledi. Üreticiler, düşük talep ve olumsuz hava koşullarının bu düşüşte belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Üretici: “Elde kalan ürünü bitirmeye çalışıyoruz”

Bayramiç’te üreticilik ve pazarcılık yapan 46 yaşındaki Mehmet Demiroğlu, yağışların ardından domateslerin hem görsel hem de kalite açısından zarar gördüğünü belirterek, elde kalan ürünü elden çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Bu yıl beklenen alıcının bulunamaması nedeniyle birçok tarlada ürün kaldığını vurgulayan Demiroğlu, “Yağmurdan sonra domateslerin üzerinde leke ve çamur oluştu. Daha fazla zarar görmemesi için 10 liraya kadar düşen fiyatlarla satıp bitirmeye çalışıyoruz” dedi.