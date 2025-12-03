Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen ve halk arasında "çam melkisi" olarak bilinen kanlıca mantarı, köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Kaz Dağları’nda mantar bereketi

Bayramiç’in dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, özellikle bu yıl verimin yüksek olması nedeniyle Kaz Dağları’na akın ediyor. Toplanan mantarlar ilçe pazarında kilogramı 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

Pazarda ve sofralarda talep görüyor

Mantarlar, sadece köylüler için kazanç kapısı olmakla kalmıyor, aynı zamanda satın alan ailelerin sofralarına da lezzet katıyor. Pazardan alınan kanlıca mantarları, evlerde çeşitli yemeklerde kullanılarak tüketiliyor.

Muhtar: “Geçim kaynağımız oldu”

Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, mantarın köylü için önemine değinerek, “Kaz Dağları’na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl gerçekten bol” ifadelerini kullandı.