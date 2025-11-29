Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Tuzla Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu tarım arazileri ile bazı binalar su altında kaldı. Ayvacık’ta dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte debisi yükselen Tuzla Çayı, yatağından taşarak çevredeki tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine yayıldı.

Ekipler sahaya indi

Taşkının ardından Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. Su baskınının etkili olduğu alanlarda tahliye, temizlik ve risk azaltmaya yönelik müdahaleler yürütüldü.

Menfez tıkanıklığı etkili oldu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık’ta iki gündür süren yağışların Tuzla Çayı üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkına yol açtığını belirtti. Ovada bazı noktaların su altında kaldığını aktaran Gider, taşkında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

DSİ müdahalesi sürüyor

Devlet Su İşleri’nin iş makineleri ve teknik ekiplerinin sahada görev aldığını ifade eden Gider, suyun akışının düzenlenmesi, taşkın hasarının azaltılması ve riskli bölgelerin kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kurumlar arası koordinasyonla sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.