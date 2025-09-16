Son Mühür- EuroBasket 2025’te ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde büyük bir performans sergileyerek Yunanistan’ı 94-68 mağlup etmişti.

Bu tarihi zafer, Türk basketbolunun yükselişini gösterirken, rakip takımlardan gelen skandal açıklamalar gündeme damga vurdu.

Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Yunanistan’ın oyuncusu Giannis Antetokounmpo, sahada etkisiz performansıyla dikkat çekerken, maç sonrası canlı yayında haddini aşan sözler sarf etti.

Antetokounmpo’nun Türk bayrağına yönelik, “Şu s*******min Türk bayrağını gözümün önünden çekin” ifadeleri büyük tepki topladı.

Türk sporseverler tepkili

Antetokounmpo’nun sözleri sonrasında Türk sporseverler adeta sosyal medyada harekete geçti. Yunan basketbolcunun paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı görseliyle yorum yapıldı. Sosyal medyada oluşan bu tepki, kısa sürede gündem oldu.

Almanya Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı

Türkiye’ye yönelik provokatif açıklamalar yalnızca Antetokounmpo ile sınırlı kalmadı. Almanya forması giyen Dennis Schröder, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a hedef alarak hakaret içeren ifadeler kullandı.

Schröder, Ataman’ın “Turnuvanın En İyi Koçu” seçilmesine tepki göstererek, “En iyi koç Ataman mı? Sktirin oradan. Kçımın kenarı” diye konuştu.