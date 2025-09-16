Sezona dörtte dört yaparak başlayan Real Madrid, son olarak deplasmanda Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Ancak mücadelede Dean Huijsen’in 32. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalması, kulüpte yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hakem kararlarına karşı uzun süredir tepkili

İspanyol devi, son dönemde hakem kararlarından ciddi şekilde şikâyet ediyor. Real Madrid yönetimi, tartışmalı pozisyonları sık sık kulübün resmi kanalı olan Real Madrid TV’de yayınlayarak kamuoyuna duyuruyor. Yönetim, artık bu konuda daha güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor.

FIFA’ya şikâyet dosyası hazırlanıyor

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’ın iddiasına göre Real Madrid, İspanyol hakemlerini FIFA’ya şikâyet edecek. Kulüp yöneticilerinin, geniş kapsamlı bir dosya üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda FIFA yetkilileriyle görüşme yapmayı planladığı belirtiliyor.

Dosyada dikkat çeken detaylar

Hazırlanan dosyada yalnızca Huijsen’in gördüğü kırmızı kart değil, son dönemde yaşanan birçok tartışmalı karar yer alacak. Arda Güler’in iptal edilen golü, geçtiğimiz sezonun hakem hataları, Barcelona’nın adının geçtiği Negreira davası, video kayıtları ve istatistikler FIFA’ya sunulacak belgeler arasında bulunuyor.

İspanyol futbolunda yeni kriz kapıda

Real Madrid’in FIFA’ya başvurması halinde, İspanyol futbolunda büyük bir tartışmanın başlaması bekleniyor. Hakem kararları yıllardır tartışma konusu olurken, Real Madrid’in bu adımı federasyon ile kulüp arasındaki ilişkileri daha da gerilimli hale getirebilir.