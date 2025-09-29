Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi, sabaha karşı yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan tartışma, komşu dehşetine dönüştü. Olayda, 24 yaşındaki Dilara Yıldırım komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybederken, Yıldırım'ın erkek arkadaşı Faruk B. (22) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, sabaha karşı saatlerde Gökçebey Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım ve erkek arkadaşı Faruk B., otomobilleriyle Yıldırım'ın evinin önüne gelerek araçtan yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu durum, Yıldırım'ın aynı mahallede oturan komşusu B.S.'nin tepkisini çekti. Pencereden gelen seslere itiraz eden B.S. ile çift arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gerginliği tırmandırdı. Tartışmaya, B.S.'nin oğlu Serdar S. de dahil oldu. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa inerek kavgaya karıştı.

Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Sokak ortasında çıkan arbedede, Serdar S. elindeki bıçakla hem Dilara Yıldırım'a hem de Faruk B.'ye saldırdı. Çifti vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan saldırgan, ayrıca otomobillerinin lastiklerine de zarar vererek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin duyduğu çığlıklar ve yapılan ihbar üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişiden Dilara Yıldırım, hızla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Faruk B.'nin ise ilk yardımın ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüpheli teslim oldu, soruşturma sürüyor

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren Serdar S., jandarma ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Serdar S.'nin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ederken, bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu trajik olay, komşuluk ilişkilerinin ne denli hassas olabildiğini ve basit bir tartışmanın nelere yol açabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Gökçebey halkı, genç bir kadının hayatına mal olan bu şiddet olayının şokunu yaşıyor.