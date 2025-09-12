Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin olarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının uygulanamayacağına dair başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu talebi reddetti. CHP, söz konusu dilekçesinde “maddi ve hukuki imkansızlık” gerekçesiyle tedbir kararının icrasının mümkün olmadığını ileri sürmüştü.

9 sayfalık gerekçeli karar açıklandı

YSK, aldığı kararın 9 sayfalık gerekçesini tamamladı. Kararda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025/254 Esas sayılı ara kararı ile CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında yalnızca İstanbul İl örgütüne bağlı ilçe ve il kongrelerinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

İlçe seçim kurullarının yetkisizliği vurgulandı

Gerekçede, Tuzla, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının bu karara dayanarak başlatılmış olağan kongre süreçlerini durdurduğu ifade edildi.

Ancak YSK, siyasi partilerin kongre süreçlerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzükleri çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, ilçe seçim kurullarının böyle bir yetkisi olmadığını vurguladı.

“Tam kanunsuzluk”

YSK, ilçe seçim kurullarının aldığı kararların “tam kanunsuzluk” niteliğinde olduğunu belirtti. Gerekçede şu ifadeler yer aldı:

“Siyasi partilerin, 2820 sayılı Kanun, siyasi parti tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre usulüne uygun şekilde başlamış ve devam eden bir kongre sürecinin durdurulması konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmadığından alınan bu kararlar tam kanunsuzluk halini oluşturmaktadır.”