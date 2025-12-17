Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’i Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Beştepe’de gerçekleşen görüşme, kamuoyuna yansıyan herhangi bir ön bilgilendirme olmaması nedeniyle dikkat çekti.

Görüşmeye ilişkin yalnızca fotoğraf paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan kabul sonrası görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YSK Başkanı Ahmet Yener’i kabul ettiği bilgisine yer verildi. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir detay paylaşılmaması, kulislerde farklı değerlendirmelere yol açtı.

Zamanlaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YSK Başkanı Ahmet Yener arasındaki görüşmenin zamanlaması, siyasi ve hukuki çevrelerde dikkatle takip edildi. Seçim süreçleri ve YSK’nın anayasal konumu göz önünde bulundurulduğunda, Beştepe’de gerçekleşen kabul kamuoyunda merak uyandırdı.

Aynı gün Gazze’de hayatını kaybeden Hind Rajab’ın ailesi de kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener’i kabul etmeden önce Gazze’de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın ailesi ve yakınlarını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı.

Kabulde Bakan Ersoy da yer aldı

Hind Rajab’ın ailesiyle yapılan kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da hazır bulunduğu öğrenildi. Görüşmede, Gazze’de yaşanan insani dram ve Filistin halkına yönelik saldırıların ele alındığı belirtildi.

Beştepe trafiği yakından izleniyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde art arda gerçekleşen kabuller, Beştepe’deki siyasi ve diplomatik temasların yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan’ın YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.