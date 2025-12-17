Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tartışmalar sürerken, sanatçının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer adına açıklama yapan avukat Sevilay Demirsu, kamuoyuna yansıyan “mirastan pay istiyorlar” iddialarını kesin bir dille reddetti.

“Amaç miras değil, kardeşimizin kanının yerde kalmaması”

Avukat Sevilay Demirsu, müvekkilleri hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Kader Tut ve Raşit Günyer’in tek amacının ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması olduğunu vurguladı. Demirsu, müvekkillerinin herhangi bir parasal ya da miras beklentisi olmadığını, aksine çocukların korunması için resmi başvurular yaptıklarını söyledi.

Demirsu, Güllü’nün kızı A.K. için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğunu, çocuğun devlet denetimine alınmasının ve kendisine kalacak tüm mal varlığının reşit olana kadar kamu koruması altına alınmasının talep edildiğini açıkladı.

Müşteki sıfatıyla ifade verecekler

Birleşen dosyada müşteki sıfatı kazanan Kader Tut ve Raşit Günyer’in, önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifadelerinin alınacağı bildirildi. Demirsu, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Hayat sigortası tartışması: “İhbar sigortacıdan geldi”

Güllü’nün hayat sigortası poliçelerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Demirsu, poliçelere dair araştırmanın kendi girişimleriyle başlatıldığını belirtti. Savcılık makamında daha önce maddi bir hata yapıldığını ifade eden Demirsu, poliçelerin rahmetli Gül Tut tarafından yaptırılmadığı varsayımıyla yanlış değerlendirme yapıldığını söyledi.

Bu nedenle kapsamlı bir dilekçe sunulduğunu ve sigorta poliçeleriyle ilgili kendilerine ulaşan tüm ihbarların savcılığa iletildiğini aktaran Demirsu, yeniden müzekkere yazılması talebinde bulunduklarını ifade etti. Söz konusu ihbarın bir sigortacı tarafından yapıldığını vurgulayan Demirsu, bu bilginin doğru olması halinde ölüm sebebine etki edebilecek kritik bir unsur olabileceğini dile getirdi.

“Savcılık ilgilenmezse ayrı suç duyurusu yapılacak”

Demirsu, savcılığın talebe henüz olumlu ya da olumsuz yanıt vermediğini belirterek, talebin karşılanmaması halinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na ayrı bir suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İhbarın gerçeğe aykırı çıkması durumunda ise iftira suçunun gündeme geleceğini söyledi.

“Birden fazla kişinin itmesi yönünde kesin bulgular var”

Güllü’nün ölümüne ilişkin en çarpıcı açıklama ise bilirkişi raporlarıyla ilgili oldu. Avukat Demirsu, üç kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 40 sayfalık bilimsel mütalaanın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulduğunu açıkladı.

Bu raporun, savcılık tarafından Ankara’da hazırlatılan önceki raporla örtüştüğünü belirten Demirsu, Gül Tut’un ölümünün bir ivme, itme ya da birden fazla kişinin müdahalesi sonucu meydana gelmiş olabileceğine dair kesin nitelikte bulgular bulunduğunu ifade etti. Rapora UYAP üzerinden dosyada erişilebildiği bildirildi.

Tuğberk Gülter için şüphe vurgusu

Avukat Demirsu, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in dosyadaki hukuki durumuna da değinerek, şu an müşteki sıfatıyla ifade verdiğini ancak bu durumun değişebileceğini söyledi. Ceza soruşturmalarında sıfatların delillere göre değişebileceğini hatırlatan Demirsu, Tuğberk’in olayın içinde yer aldığına dair bazı deliller bulunduğunu ve bunların savcılığa sunulmaya devam edildiğini aktardı.

İfade sırasında yöneltilen bazı soruların, klasik bir müştekiye sorulacak soruların ötesinde olduğunu belirten Demirsu, bu durumun savcılık makamında şüphe oluştuğuna işaret edebileceğini kaydetti.

“Bu ölümden kim fayda sağlıyor?”

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden yapılan işlemlerle ilgili de açıklama yapan Demirsu, Güllü’nün vefatından dört gün sonra poliçe kapsamındaki paraya başvurulduğu ve bu tutarın çekilmiş olabileceği yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Bu paranın yasal mirasçılar tarafından alınmış olabileceğini belirten Demirsu, hesap hareketlerinin incelenmesiyle durumun netleşeceğini ifade etti. Poliçenin 2009 yılında, dönemin asgari ücretinin yaklaşık iki katı primle başlatıldığını ve düzenli ödemeler yapıldığını belirten Demirsu, hatırı sayılır bir birikim oluşmuş olabileceğine dikkat çekti.

Yasal mirasçılar çocuklar

Demirsu, Güllü’nün yasal mirasçılarının çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter olduğunu vurguladı. Sigorta şirketinden gelecek belgelerle paranın miktarı ve kime ödendiğinin netleşeceğini ifade eden Demirsu, bireysel emeklilik sisteminin kişinin bilgisi ve imzası olmadan yapılamayacağını, ancak hayat sigortasının üçüncü kişiler tarafından yaptırılmasının mevzuata göre mümkün olduğunu söyledi.