Türkiye genelinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan depremler, vatandaşlarda panik yaratıyor. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda deprem meydana geldi ve gelmeye de devam ediyor. Gece saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan yeni bir deprem daha meydana geldi.

Bu kez de 3.5 ile sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika verileri aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.13 sıralarında gerçekleşen depremin meydana geldiği derinlik ise 12.57 KM olarak duyuruldu.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: