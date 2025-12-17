Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a özellikle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barrack’ın söylemleri üzerine TBMM’de soru önergesi sundu.

Namık Tan: Barrack’a ilişkin yoğunlaşan tartışmaların hâlen devam ettiğini gözlemlemekteyiz

ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın kullandığı tartışmalı ifadelerin diplomasi adabına yeteri kadar hakim olmamasına yönelik ifadelerin güçlenmesine yol açtığını kaydeden CHP’li Namık Tan, “Tom Barrack’ın kullandığı tartışmalı ifadeler ilk aylarda onun diplomasi adabına yeteri kadar hakim olmaması ihtimali üzerinden okunsa da, durumun düzelmemesi, Büyükelçinin söylemlerinin maksatlı olarak Türkiye’nin itibarını zedelemek için kurgulandığına yönelik görüşlerin kamuoyunda güçlenmesine yol açmaktadır. Bu açıklamalar arasında özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül 2025 günü Beyaz Saray’a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen öncesinde kullanılan ‘Erdoğan’ın ihtiyacı olan meşruiyet, onu da kendisine biz vereceğiz’ şeklindeki ifade üzerine Barrack’a ilişkin yoğunlaşan tartışmaların hâlen devam ettiğini gözlemlemekteyiz.” dedi.

Tan’dan Fidan’a sorular

Konuyla ilgili mecliste Hakan Fidan’a soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, şu ifadeleri kullandı: Büyükelçi Barrack’ın, meşruiyetini yalnızca vatandaşlarının iradesinden alan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli egemenliğine yönelik sözleri karşısında Cumhurbaşkanlığı ya da Bakanlığınızca hangi açıklamalar yapılmıştır? Cumhurbaşkanının şahsına açıkça hakaret içeren cümlelerinden ötürü Büyükelçi Barrack, Bakanlığınıza çağırılarak kendisinden açıklama talep edilmiş midir?

Çağrılmış ise yapılan görüşmenin ayrıntıları nedir? Şayet çağrılmamış ise, çağırılması düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa, kendisinden açıklama istenmemesinin sebebi nedir? Barrack’ın diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi ile düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçundan yargılanması mümkün olmasa da, kendisine çeşitli yaptırımlar uygulanması mümkündür. Göreviyle bağdaşmayan eylemleri ve söylemlerinden ötürü Barrack’ı ‘persona non grata’ ilan etmek gibi bir düşünceniz var mıdır?

Barrack’ın söylemleri değerlendirilirken, bizim muvazzaf Büyükelçilerimizin görev yaptıkları ülkelerde böyle bir üslup kullanması durumunda kendilerinin nasıl uygulamalara maruz kalabileceği tarafınızca dikkate alınmakta mıdır? Büyükelçi Barrack’ın adı, ABD Kamuoyunda ‘Epstein Dosyası’ adıyla bilinen ve sistemli çocuk istismarı ve fuhuşa zorlama vakalarını içeren suç zinciriyle anılmaktadır. Bakanlığınız bu gelişmeleri takip etmekte midir? Ülkemizin itibarı açısından kendi ülkesinde hakkında yüz kızartıcı iddiaların dolaşımda olduğu Barrack’ın geri çekilmesi yönünde ABD makamlarına yönelik talepte bulunmayı planlamakta mısınız?