Son Mühür- Asal Araştırma’nın aralık ayında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, seçmen tercihlerine ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Bin 895 kişiyle yapılan çalışmada, kararsız seçmen oranının siyasi partilerin oy oranlarının önüne geçtiği görüldü.

Kararsız seçmen ilk sırada

Katılımcılara yöneltilen “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar arasında, yüzde 27,4 ile “kararsız/oy kullanmam” seçeneği ilk sırada yer aldı. Bu oran, tek tek siyasi partilerin oy oranlarını geride bıraktı.

Kararsız seçmenlerin ardından en yüksek oy oranına sahip parti yüzde 24,6 ile CHP olurken, AKP yüzde 22,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Kararsız/Oy kullanmam: %27,4

CHP: %24,6

AKP: %22,8

DEM Parti: %6,6

MHP: %5,2

İYİ Parti: %3,4

Zafer Partisi: %2,9

Yeniden Refah Partisi: %2,3

Anahtar Parti: %1,5

Türkiye İşçi Partisi: %1

Diğer: %2,3

Kararsızlar dağıtıldığında CHP öne çıkıyor

Araştırma şirketi, kararsız seçmenlerin oylarının partilere oransal olarak dağıtılmasıyla oluşan sonuçları da paylaştı. Buna göre CHP, yüzde 33,8 oy oranıyla birinci sıraya yükseldi.

Dağıtım sonrası oluşan tablo şu şekilde oldu:

CHP: %33,8

AKP: %31,3

DEM Parti: %9,1

MHP: %7,2

İYİ Parti: %4,8

Zafer Partisi: %4

Yeniden Refah Partisi: %3,2

Anahtar Parti: %2

Türkiye İşçi Partisi: %1,4

Diğer: %3,2

Anket sonuçları, kararsız seçmen oranının yüksekliğini koruduğunu ve olası bir seçimde dağılımın sonuçlar üzerinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu.