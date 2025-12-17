Son Mühür- Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Köşker, Ersoy’un kendisine “kurduğu, uyuşturucu ve cinsel ilişki partileriyle anılan düzenin parçası olmayı kabul etmezse ekranda yer alamayacağını” söylediğini iddia etti. Köşker, bu tehdidi reddederek istifa ettiğini ve bedelini ağır ödemek zorunda kaldığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu kullanımına yer ve imkan sağlama” ile “kadınları cinsel ilişkiye zorlayarak maddi ve sektörel çıkar elde etme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama sonrası Köşker’in açıklamaları gündeme geldi.

“Bir yıl boyunca işsiz kaldım”

Sabah gazetesine konuşan Köşker, yaşanan süreci şöyle özetledi: “Onunla birlikte olmazsam ve bu düzene dahil olmazsam ekranda yer alamayacağımı açıkça söyledi. ‘Ekranı unut, istersen masada haber yazarsın’ diyerek tehdit etti. Ben bu pazarlığı kabul etmedim ve istifa ettim. Sonrasında yaklaşık bir yıl işsiz kaldım, evsizlik ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettim. Mesleğimden, sonra da ülkeden kopmak zorunda kaldım.”

Uzun süreli taciz iddiası

Köşker, Ersoy tarafından sistematik tacize uğradığını ileri sürdü: “Evli olduğum dönemde başlayan ve uzun süre devam eden bir taciz süreci vardı. Asansör kapısını tutma, uygunsuz mesajlar gönderme gibi davranışlar vardı. ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç, bacaklarını göreyim’ gibi mesajlar aldım. En sonunda da ‘Oturur masada haber yazarsın’ diyerek ekrandan uzaklaştırılmakla tehdit edildim.”

Mesleki zirvede istifa ve ülkeden ayrılmak

Köşker, kariyerinin önemli bir döneminde istifa etmek zorunda kaldığını belirtti: “Hafta sonu ana haberi sunuyordum, yazın ağırlıklıydı. Kariyerimin zirvesindeyken istifa ettim. Bir yıl işsiz kaldım ve hayatımın en zor dönemini yaşadım. Sonrasında artık Türkiye’de kalamayacağımı düşündüm ve yurt dışına taşındım.”

Sessiz kalmasının nedenleri

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Köşker, uzun süre neden konuşmadığını şöyle açıkladı: “Herkes ‘Neden bu zamana kadar sustun?’ diye soruyor. Öncelikle kendimi güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz derin bir adamdı. İkincisi evliydim ve ailemi korumam gerekiyordu. Bu yüzden durumu kimseyle paylaşamadım.”

“Ben utanarak yazıyorum, o utanmazdı”

Köşker, taciz sürecini ve tehditleri tekrar anlattı: “Uzun süreli taciz devam ediyordu. Genel yayın yönetmenliği görevine getirilir getirilmez ekrandan uzaklaştırmakla tehdit etmeye başladı. ‘Masada oturur haber yazarsın’ dediği için istifa ettim. Bu yaşananları yakın çevreme yavaş yavaş anlatmaya başladım. O dönem attığı mesajlar hâlâ aklımda. Ben utanarak yazıyorum, o utanmıyordu.”