“Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir’in yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Yargılamayı yürüten mahkeme, Epözdemir’in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü

Avukat Rezan Epözdemir hakkında açılan davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmada savunmalar alınırken, Epözdemir ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosya kapsamını ve mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliye talebini kabul etmedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Mahkeme, Epözdemir’in üzerine atılı suçun niteliği, dosyada yer alan iddialar ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluğun devamına hükmetti. Bir sonraki duruşmanın ileri bir tarihte yapılacağı öğrenildi.

Soruşturma iki ayrı dosya üzerinden yürütülüyor

Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma bulunuyor. Bu kapsamda Epözdemir, 10 Ağustos’ta gözaltına alınmış, 14 Ağustos’ta ise “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık: Maddi ilişkiler dikkat çekici

Soruşturma dosyasında, Epözdemir’in 2022 yılında meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile kurduğu maddi ilişkilere dair iddialar yer alıyor. Savcılık, Epözdemir’in Çallı’ya, dönemin savcılık maaşıyla geri ödenmesinin mümkün olmadığı tutarlarda para verdiğini ileri sürüyor.

Epözdemir: “Bu bir kumpas”

Rezan Epözdemir ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Yürütülen soruşturma ve yargılamayı “kumpas” olarak nitelendiren Epözdemir, kendisine yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Yargı süreci devam ediyor

Mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesiyle birlikte dosyada yargı süreci devam ederken, kamuoyu davanın ilerleyen aşamalarında verilecek kararlara odaklandı.