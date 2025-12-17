Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde banka promosyon teklifleri netleşmeye başladı. Belediye iştirakleri için bankalar tarafından sunulan maaş promosyonu teklifleri çalışanlar ve sendikalar tarafından yakından takip edilirken, şirket bazında verilen rakamlar dikkat çekti.

İZENERJİ için Denizbank ve VakıfBank teklif sunmazken;

Yapı Kredi Bankası 40 bin TL,

Türkiye İş Bankası 45 bin TL,

Halkbank ve Akbank ise 40 bin TL promosyon teklifi verdi.

İZELMAN şirketi için;

Halkbank ve Akbank 40 bin TL,

Yapı Kredi Bankası ise 45 bin TL promosyon önerisinde bulundu.

İZDOĞA çalışanları için verilen tekliflerde en yüksek rakam İş Bankası’ndan geldi. Buna göre;

Türkiye İş Bankası 60 bin TL, Yapı Kredi Bankası 40 bin TL, Akbank ve Halkbank 40 bin TL promosyon teklif etti.

EGEŞEHİR şirketi için bankaların teklifleri ise şu şekilde sıralandı:

Yapı Kredi Bankası 35 bin TL,

Türkiye İş Bankası yıllık 15 bin TL olmak üzere toplamda yıllık 345 bin TL,

Halkbank 40 bin TL.

İZTARIM şirketinde ise bankalar arasındaki rekabet dikkat çekti. Sunulan teklifler şöyle oldu:

Ziraat Bankası 30 bin TL,

Yapı Kredi Bankası 30 bin TL,

Türkiye İş Bankası 35 bin TL,

Halkbank ve Akbank 40 bin TL.

Banka promosyonlarıyla ilgili değerlendirme ve karar süreçleri için komisyon değerlendirmesi başladı. Nihai anlaşmaların şirket yönetimleri ve yetkili sendikalarla yapılacak görüşmeler sonucunda netleşeceği bildirildi.