Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi B.A., hastalara uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi gösterdiği yönündeki şikayetler üzerine açığa alındı.

İdari ve adli soruşturma başlatıldı

Üniversite yönetimi, söz konusu iddialar nedeniyle Dr. Öğr. Üyesi B.A. hakkında hem idari hem de ceza soruşturması başlattı.

“Soruşturmanın selameti için açığa alındı”

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, yapılan işlemin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Öğrencilerden ve vatandaşlardan şikayetler aldık. Soruşturmanın selameti açısından kendisini açığa aldık. İddialar tespit edilirse hukuki süreç başlatılacak.”