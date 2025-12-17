Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta hayatını kaybetmesinin ardından, belediyede yeni başkanın belirlenmesi için süreç resmen başladı. Şehzadeler Belediye Meclisi, olağanüstü toplantı kararı aldı.

Olağanüstü toplantı 19 Aralık’ta yapılacak

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazı doğrultusunda, belediye meclisinin 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da olağanüstü toplanacağı bildirildi. Toplantı, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yeni başkan meclis oylamasıyla belirlenecek

Olağanüstü toplantının ana gündem maddesi, vefat eden Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanının seçilmesi olacak. Başkanlık seçimi, Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla yapılacak.

Meclis aritmetiği CHP lehine

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunuyor. Mecliste 18 CHP’li üye yer alırken, AK Parti 5, MHP 4, İYİ Parti 3 ve 1 bağımsız üye ile temsil ediliyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.

CHP’li meclis üyeleri

Şehzadeler Belediye Meclisi’ndeki CHP’li üyeler şu isimlerden oluşuyor:

Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil.

Diğer partilerin meclis dağılımı

AK Parti’yi mecliste Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk temsil ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nin meclis üyeleri Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak olarak sıralanıyor.

İYİ Parti adına Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat görev yaparken, Şehzadeler Belediye Meclisi’ndeki bağımsız üye ise Murat Fural olarak yer alıyor.

Gözler 19 Aralık’taki oylamada

Şehzadeler Belediyesi’nde yapılacak başkanlık seçimi, hem Manisa kamuoyu hem de yerel siyaset açısından yakından takip ediliyor. Meclis aritmetiği dikkate alındığında, yeni başkanın CHP’li üyeler arasından belirlenmesi bekleniyor.