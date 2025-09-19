Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı öncesinde bir delege, kurultayın iptali için başvuruda bulundu. Delege, başvurusunda “tam kanunsuzluk” iddiasını öne sürerek süreci Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı.

İlçe ve il seçim kurullarında reddedildi

İlk olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na yapılan iptal talebi reddedildi. Bunun üzerine aynı delege, Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu ise “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

YSK son sözü söyledi

CHP’li delege son olarak konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yapılan değerlendirme sonrası kurultayın iptali talebinin reddedildiğini açıkladı. Böylece CHP’nin olağanüstü kurultayının yapılmasının önünde hukuki bir engel kalmadı.

CHP Olağanüstü Kurultaya gidiyor

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Partinin kayıtlı 1300’ü aşkın delegesi, kurultayda hem mevcut genel başkan hem de Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için güven oylaması gerçekleştirecek. Oylamanın ardından genel başkan, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK’nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.