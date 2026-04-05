Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün kuvvetli bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaş süreci, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Çok sayıda sivil hayatını kaybederken, karşılıklı saldırılar sonucunda üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Ülke liderlerinden karşılıklı açıklamalar da gelmeye devam ederken, dikkat çeken gelişmeler ve iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Trump hastaneye mi kaldırıldı?

ABD basını ve sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın rahatsızlandığı ve Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürüldüğüne yönelik dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.