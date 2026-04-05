İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine kapsamlı bir mektup gönderdi. Mektubun bir örneği ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’ye iletildi.

“Ciddi radyolojik sızıntı riski var”

Arakçi, özellikle Buşehr Nükleer Enerji Santrali çevresinde yaşanan saldırılara dikkat çekerek, bu tür eylemlerin radyolojik sızıntı riskini artırdığını vurguladı. İranlı Bakan, aktif bir nükleer tesisin hedef alınmasının yalnızca ülke için değil, tüm bölge için ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

“Uluslararası hukuk ihlal ediliyor”

Mektupta, İran’daki nükleer tesislerin barışçıl amaçlarla kullanıldığı ve uluslararası denetim altında olduğu belirtilerek, bu tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu. Arakçi, yaşanan gelişmeler karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.

BM ve UAEA’ya eleştiri

İran Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi ve UAEA’nın saldırılar karşısında yeterince etkili adım atmadığını belirtti. Bu durumun, saldırıları gerçekleştiren tarafları cesaretlendirdiğini öne sürdü.

Son haftalardaki saldırılar sıralandı

Mektupta, İran’daki nükleer tesislere yönelik son dönemde yaşanan saldırılar da detaylı şekilde aktarıldı. Natanz Nükleer Tesisi ve Buşehr başta olmak üzere birçok kritik noktaya mart ayı boyunca farklı tarihlerde saldırılar düzenlendiği belirtildi. Ayrıca Hendab’daki ağır su üretim tesisi ile Şehid Ahmedi-Roşen uranyum işleme tesisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Buşehr’e bir saldırı daha

İran medyasına göre, son saldırılarda Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füze isabet etti. Saldırıda santral çevresindeki yapılardan biri zarar görürken, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk değerlendirmelerde ana reaktörün zarar görmediği ve faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi.