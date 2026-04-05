Türk Hava Yolları (THY), hem iç hem de dış hatlarda genişleyen uçuş ağıyla öne çıkıyor. Açıklanan verilere göre şirket, yurt içinde 53 destinasyonun yanı sıra dünya genelinde 133 ülkede toplam 358 havalimanına sefer düzenliyor. Bu geniş ağ, THY’yi uluslararası havacılıkta en yaygın uçuş ağına sahip şirketlerden biri haline getiriyor.

Genel Müdür Ekşi’den açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şirketin ulaştığı noktaya dikkat çekti. Ekşi, THY’nin 351 şehirde faaliyet gösterdiğini belirterek, iç hatlarda 53, dış hatlarda ise 305 havalimanına uçuş gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Dünya kanatlarımız altında” vurgusu

Ekşi açıklamasında, THY’nin küresel vizyonuna vurgu yaparak şirketin sloganına da atıfta bulundu. Başarı grafiğinin hem Türkiye hem de havacılık sektörü açısından önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ekşi, büyüme hedeflerinin süreceğini dile getirdi.

Küresel havacılıkta güçlü konum

THY’nin ulaştığı destinasyon sayısı, şirketin dünya çapındaki rekabet gücünü artırıyor. Uzmanlar, geniş uçuş ağı sayesinde THY’nin hem yolcu taşımacılığında hem de transit yolcu trafiğinde stratejik bir avantaj elde ettiğine dikkat çekiyor.

