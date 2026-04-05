ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında düzenlenen operasyonla öldürülen Kasım Süleymani’nin aile üyelerine yönelik yeni bir adım attı. Açıklamada, Süleymani’nin yeğeni Hamide Süleymani Afşar ve kızının ABD’deki yasal statülerinin iptal edildiği ve federal yetkililer tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Oturma izinleri iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu kişilerin oturma izinlerinin iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, Afşar ve kızının şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi gözetiminde tutulduğunu ifade etti.

“İran hükümetine destek” iddiası

Bakanlık açıklamasında, Hamide Süleymani Afşar’ın İran hükümetine destek verdiği ve propaganda faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Ayrıca Afşar’ın eşine de ABD’ye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

Gerilim gölgesinde yeni adım

Gözaltı kararının, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının sürdüğü bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu gelişmenin Washington ile Tahran arasındaki gerilimi daha da artırabileceği görüşünde.

Daha önce de benzer kararlar alınmıştı

ABD yönetimi, daha önce de İranlı üst düzey isimlerin yakınlarına yönelik benzer adımlar atmıştı. Bu kapsamda, Ali Laricani’nin kızı ve damadının da oturma izinlerinin iptal edildiği ve ABD’ye girişlerinin yasaklandığı açıklanmıştı.