İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD’nin İran’ın altyapılarını hedef alabileceği yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Abdullahi, İran’ın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu ve ülkenin savunmasında kararlılıkla hareket edeceklerini ifade etti.

Trump’a sert eleştiri

Açıklamasında Donald Trump’ı da hedef alan Abdullahi, ABD yönetiminin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. İranlı komutan, ülkenin milli varlıklarına yönelik herhangi bir tehdide anında ve güçlü bir şekilde karşılık verileceğini belirtti.

“Yıkıcı karşılık verilecek” mesajı

Abdullahi, ABD ve İsrail’e yönelik açıklamasında, İran’a yapılacak olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı. İran’ın, kendisine yönelik saldırılarda kullanılan altyapıları hedef alabileceğini ifade eden Abdullahi, bu tür bir senaryoda karşılıkların “sürekli ve yıkıcı” olacağını dile getirdi.

“Bölge için büyük risk” uyarısı

Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de yaptığı açıklamada, gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşme ihtimaline dikkat çekti. Zülfikari, olası bir tırmanmanın sadece İran’ı değil tüm bölgeyi etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.