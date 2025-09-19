Son Mühür- Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kooperatiflerin finansal kapasitesini artıracak yeni bir mekanizmayı duyurdu. Erdoğan, “Kredi Garanti Fonu kapsamında oluşturduğumuz 100 milyon TL’lik fon ile kooperatiflerimize toplam 3 milyar TL’lik kredi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Ahilik geleneği ve kooperatifçilik ruhu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında esnaf ve sanatkarlara duyduğu saygıyı dile getirerek, ahilik geleneğinin günümüzde kooperatifçilik anlayışına yön verdiğini vurguladı. Erdoğan, “Dürüstlük, paylaşma ve karşılıklı yardım ilkeleri, bugünün kooperatifçilik ruhunu şekillendiriyor. Girişimci kadın da genç çiftçi de kooperatif çatısı altında tek başına olduğundan daha güçlüdür” dedi.

Kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri

Türkiye’de kooperatiflerin ekonomiye katkısına değinen Erdoğan, “Ülkemiz genelinde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye birçok alanda kooperatifler, yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda” açıklamasında bulundu. Erdoğan, kooperatiflerin AB ve dünya ölçeğinde hâlen büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Küresel kooperatifçilik trendleri

Cumhurbaşkanı, dünya genelinde 3 milyon kooperatifin bulunduğunu ve toplam cirolarının 2,4 trilyon doları aştığını hatırlatarak, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önem kazandığını ifade etti. Erdoğan, “Tekelleşen büyük şirketlerin küçükleri yuttuğu bir dönemde, kooperatifler bireylerin ve yerel girişimcilerin güç birliği yapmasını sağlayan adil bir sistem olarak öne çıkıyor” dedi.

2025-2029 kooperatifçilik stratejisi

Yeni strateji planının 5 politika ekseninde 23 faaliyet ve performans göstergesiyle hazırlandığını açıklayan Erdoğan, planın dijitalleşmeden finansal kapasiteye kadar birçok alanda hedefler içerdiğini belirtti. Erdoğan, “Bu strateji ile kooperatifleri daha verimli, rekabet edebilir ve yenilikçi hâle getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kooperatiflere hibe ve destekler artıyor

Cumhurbaşkanı, kooperatiflerin desteklenmesine yönelik uygulamaları da paylaştı. Erdoğan, “Ülke genelinde 772 kooperatifin, 826 projesine toplam 110,5 milyon TL hibe desteği sağladık.

Bu yıl destekleri 2,5 kat artırdık. Demirbaş alım desteği 1 milyon TL’ye, sergi ve fuar katılım desteği 150 bin TL’ye yükseldi” dedi. Ayrıca, destek programlarından yararlanan kooperatiflerin tekrar başvuru sürelerinin 4 yıla indirileceğini açıkladı.

Kadın ve genç kooperatiflere özel teşvikler

Erdoğan, kadın kooperatiflerinin ürün barkod ücretleri ile gıda analiz ücretlerinde indirim yapılacağını ve elektronik ticaret pazar yerleri komisyonlarının düşürüleceğini bildirdi.

Ayrıca, %80 engelli bireyler ve 18-24 yaş arası gençlerin kooperatifçilik yoluyla ekonomiye kazandırılması için sosyal kooperatifçilik kanun taslağı çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

Siyasette istikrar, ekonomide güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık dönemdeki ekonomik ve siyasi başarıları vurgulayarak, “Siyasette istikrar ve ekonomide güven olduğu sürece ülkemizin önü açıktır. Geçmişteki kaos ve kriz ortamlarını geride bıraktık. Türkiye artık ne istikrarını ne güven ortamını kaybetmeye tahammül edemez” dedi